В Кривом Роге военный стрелял по детской площадке: ранен 10-летний мальчик

Фото: в Кривом Роге военный стрелял по детской площадке (Getty Images)

В Кривом Роге военнослужащий стрелял по детской площадке. В результате инцидента ранен 10-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первый городской телеканал Кривого Рога и "Информатор".

Как сообщается, предварительно, мужчина открыл огонь из пневматического пистолета, заряженного металлическими шариками. Он произвел четыре выстрела по детской площадке. В результате 10-летний мальчик был ранен в голову. Как отмечают СМИ, на момент инцидента военный находился в отпуске. В пресс-службе полиции Кривого Рога "Информатор" факт стрельбы подтвердили. Правоохранители отметили, что инцидент произошел 19 июня. Делом занимается ГБР.