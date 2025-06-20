В Кривом Роге военный стрелял по детской площадке: ранен 10-летний мальчик
В Кривом Роге военнослужащий стрелял по детской площадке. В результате инцидента ранен 10-летний мальчик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первый городской телеканал Кривого Рога и "Информатор".
Как сообщается, предварительно, мужчина открыл огонь из пневматического пистолета, заряженного металлическими шариками. Он произвел четыре выстрела по детской площадке. В результате 10-летний мальчик был ранен в голову.
Как отмечают СМИ, на момент инцидента военный находился в отпуске.
В пресс-службе полиции Кривого Рога "Информатор" факт стрельбы подтвердили. Правоохранители отметили, что инцидент произошел 19 июня. Делом занимается ГБР.
Напомним, вчера мы сообщали, что в Одессе нашли мертвой 7-летнюю девочку, которая пропала накануне.
В Национальной полиции сообщили, что погибшую девочку звали Соломия Тарасюк.
Правоохранители задержали 31-летнего жителя Одессы. По данным следствия, мужчина проживает рядом с семьей девочки. Ребенок знал соседа, поэтому пошла к нему домой, где мужчина лишил ее жизни.
Предварительно, причиной смерти девочки является удушение. Для сокрытия следов преступления, мужчина в коробке вывез тело убитой за несколько кварталов, где оставил в подвальном помещении.
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