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В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу из-за "Шахедов"

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве снова была объявлена воздушная тревога этой ночью, 17 октября. В сторону столицы двигаются ударные беспилотники врага типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попка.

В столице объявили тревогу в половине четвертого ночи.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" – говорится в заявлении начальника КМВА в Telegram-канале.

Между тем, в Воздушных силах заявляли о фиксации движения группы "Шахедов" в направлении Киева.

Вторая за ночь атака на Киев

Отметим, что перед этим ночью в столице также объявляли воздушную тревогу из-за фиксации БПЛА врага.

Сирена в Киеве раздалась в 01.53, а отбой был объявлен около половины третьего ночи.

Добавим, в Киеве также были слышны взрывы из-за работы ПВО по отражению вражеской дроновой атаки.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что в ряде областей вечером накануне была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов". Военные ВСУ информировали о работе противовоздушной обороны.

Так, например, о боевой работе по отражению атаки дронов сообщали в Одессе.

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КиевВоздушная тревогаАтака дронов