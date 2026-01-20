В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога: угроза ударных дронов

Комбинированный обстрел Киева в ночь на 20 января

Напомним, в ночь на 20 января воздушная тревога в Киеве была объявлена в 01:30 из-за угрозы дронов, впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе баллистки. Уже около двух часов ночи враг выпустил по столице несколько залпов баллистических ракет.

По состоянию на 03:00 было известно о разрушениях в Днепровском районе. Попадание зафиксировано в нежилые здания, также дрон упал и на открытой территории. Там пылали машины.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, на Левом берегу столицы фиксируют перебои со светом и водой. Объекты социальной инфраструктуры переведены на автономный режим питания.

Атаки на Украину в ночь на 19 января

Как сообщалось, в ночь на 19 января армия оккупанта атаковала Украину 145 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако зафиксировано 13 попаданий.