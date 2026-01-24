В Киеве второй раз за день объявили тревогу из-за баллистики

Ночной обстрел Киева 24 января

В ночь на субботу, 24 января, РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением более 375 ударных беспилотников и 21 ракеты различных типов.

Киев получил наибольшие повреждения. В частности, в пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. В результате обстрела известно об одном погибшем человеке, по меньшей мере четыре человека ранены.

На левобережье столицы возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением - без тепла остались 5635 многоэтажных домов. Мэр Виталий Кличко отметил, что это почти 80% из тех, куда возвращали теплоснабжение после обстрела 9 января.

В Деснянском районе разворачивают дополнительные пункты обогрева из-за сложной ситуации, к уже имеющимся 145. Речь идет об опорных пунктах, где жители смогут находиться как днем, так и ночью.

Отметим, более недели в Киеве действуют аварийные отключения света без четких графиков. Кроме проблем со светом, в городе сложная ситуация с водоснабжением, также в значительной части домов отсутствует отопление.