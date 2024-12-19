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В Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу этой ночью

Фото: в Киеве снова объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве этой ночью в очередной раз была объявлена воздушная тревога. Она стала уже третьей по счету с начала суток 19 декабря.

В столице зазвучал сигнал тревоги в 05:36.

"М. Киев - воздушная тревога! Немедленно направляйтесь в укрытие!" - говорится в объявлении КГВА в Telegram.

В Воздушных силах ВСУ перед этим информировали о фиксации дронов-камикадзе на севере страны, в том числе также в Киевской области.

Атака "Шахедов" и тревоги в Киеве

Напомним, днем 18 декабря российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Вражеские воздушные цели заходили в воздушное пространство страны группами с разных направлений.

Дроны-камикадзе врага фиксировались и после полуночи над рядом областей.

Около часа ночи 19 декабря в Киеве впервые объявили воздушную тревогу из-за "Шахеды". Позже стало известно о работе ПВО как на подступах к Киеву, так и в городе.

Отметим, что в столице тогда об отбое воздушной тревоги заявили 01:12.

Второй раз сирена зазвучала в Киеве около половины пятого часа утра. Тревога продолжалась около пятнадцати минут.

 

 

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КиевВоздушная тревогаАтака дронов