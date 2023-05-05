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В Киеве заключенные из СИЗО продавали несуществующие генераторы и притворялись военными

Фото: заключенные в Киеве продавали несуществующие генераторы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве заключенные, находясь в следственном изоляторе, организовали мошенническую схему. Они продавали несуществующие генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, аферу организовал неоднократно судимый мужчина. В тот момент он находился под арестом в Киевском СИЗО. Вместе с тремя другими сокамерниками он размещал в соцсетях объявления о продаже генераторов.

Заключенные просили от покупателей внести предоплату за несуществующие генераторы от 2 до 10 тысяч гривен. Злоумышленники обещали отправить к определенной дате, а задержки объясняли тем, что они якобы военнослужащие, которых отправили в "горячие точки". В дальнейшем мошенники прекращали с покупателями связь.

Мошенническая схема действовала с ноября 2022 по февраль 2023 во время постоянных отключений света в Украине.

Правоохранители установили не менее шести пострадавших от действий аферистов. По месту удержания фигурантов, в двух колониях и Киевском следственном изоляторе, проведены обыски.

Заключенным объявили подозрение по фактам мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Фото: заключенные в Киеве продавали несуществующие генераторы (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, в Тернопольской области разоблачили двух мужчин, которые присвоили гуманитарную помощь из-за границы.

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