Украинцев предупредили об опасности на дорогах: прогноз погоды на сегодня

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в Украине сегодня, 26 ноября. На дорогах ожидается гололедица и налипание снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня большую часть нашей страны накроют дожди и мокрый снег. В восточных и северо-западных областях без существенных осадков.

На западе и севере Украины на дорогах местами гололедица и налипание мокрого снега. Утром и ночью ожидается туман, поэтому видимость снизится до 200-500 метров. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Температура воздуха в течение суток будет от -3 до +2 градусов. На юге и востоке до +6 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно. Днем прогнозируется снег с дождем, а на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный до 10 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут в течение суток ноль градусов.