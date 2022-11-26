В Киеве на протяжении дня ожидается густой туман: рекомендации водителям
Фото: в Киеве на протяжении дня ожидается густой туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Утром и на протяжении дня 26 ноября в Киеве удержится густой туман, видимость на дорогах составит 200-500 м.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
В связи с ухудшением погодных условий водителям столицы дали несколько советов. Так, во время вождения в тумане следует:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Кроме того, пешеходов также призывают быть внимательными и одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
Напомним, ранее синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Украине сегодня, 26 ноября. На дорогах ожидается гололедица и налипание снега.
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