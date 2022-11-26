В Киеве на протяжении дня ожидается густой туман: рекомендации водителям

Утром и на протяжении дня ​​26 ноября в Киеве удержится густой туман, видимость на дорогах составит 200-500 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

В связи с ухудшением погодных условий водителям столицы дали несколько советов. Так, во время вождения в тумане следует:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Кроме того, пешеходов также призывают быть внимательными и одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.