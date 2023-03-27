В Киеве третий день подряд фиксируют температурные рекорды

По данным метеостанции обсерватории, 24 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +14,4°С, которое фиксировалось в 1913 году. Климатическая норма превышена на 11,0 ° С и соответствует погоде конца апреля.

К тому же ночь против 24 марта оказалась самой теплой за период наблюдений - столбик термометра не опускался ниже +11,1°С, что на 2,3°С выше предыдущего рекордного значения 1913 года. После полудня в пятницу максимальная температура воздуха достигла +20°С, что на 0,7°С превысило предыдущий рекорд 1913 года.

Сообщается, что 25 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве составляла +14,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекорда 1921 года. В то же время ночь на 25 марта оказалась самой теплой с 1881 года - столбик термометра не опускался ниже +12,3°С, что на 4,8°С превысило рекордное значение 1937 года.

Ночь против 26 марта оказалась рекордно теплой, столбик термометра не опустился ниже +8,3°С, что на 0,2°С превысило рекордное значение 1990 года.

Всего в марте зафиксировано уже шесть температурных рекордов, тогда как в феврале не было ни одного.