В Киеве на фоне атаки дронов слышны взрывы: работает ПВО

Вечером, 22 марта, в Киеве слышны звуки взрывов. В столице работает ПВО, поскольку город атакуют вражеские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации и канал мэра Киева Виталия Кличко.
Звуки взрывов в столице прозвучали примерно в 21:16. В то же время Ткаченко проинформировал, что противовоздушная оборона столицы работает по вражеским целям. Также об этом написал Кличко.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - сообщил он.
По состоянию на 21:24 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что перед этим в 20:39 в Киеве прозвучала воздушная тревога. Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на подлете к столице было зафиксировано вражеские ударные беспилотники.
Подробнее о том, сколько дронов запустила РФ в ночь на 22 марта и как отработала ПВО - читайте в материале РБК-Украина.
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