"Развлечения" на балюстраде в метро Киева завершились поездкой в больницу: подробности

Вечером в воскресенье, 16 февраля, юноша решил развлечься, нарушив правила поведения в Киевском метрополитене - он хотел проехать на балюстраде. Однако развлечения закончились тем, что парня госпитализировали с травмами лица и ушибом руки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.

Сообщается, что около 22:30 на станции метро "Крещатик" в Киеве 20-летний пассажир сел в начале эскалатора на балюстраду и попытался спуститься таким образом. В результате юноша получил сложные травмы лица и ушиб руки. Оперативно на место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего. Как отмечают в КП "Киевский метрополитен", подобные действия опасны не только для нарушителя, но и для других пассажиров. Эскалатор в метро не является аттракционом, и нарушение правил может привести к серьезным травмам. Пассажирам напоминают, что в метро: нужно держаться за поручень,

не бежать и не садиться на эскалатор,

внимательно следить за своими вещами,

категорически запрещено садиться на балюстраду и спускаться по ней вниз.