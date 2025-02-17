"Развлечения" на балюстраде в метро Киева завершились поездкой в больницу: подробности
Вечером в воскресенье, 16 февраля, юноша решил развлечься, нарушив правила поведения в Киевском метрополитене - он хотел проехать на балюстраде. Однако развлечения закончились тем, что парня госпитализировали с травмами лица и ушибом руки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.
Сообщается, что около 22:30 на станции метро "Крещатик" в Киеве 20-летний пассажир сел в начале эскалатора на балюстраду и попытался спуститься таким образом. В результате юноша получил сложные травмы лица и ушиб руки. Оперативно на место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего.
Как отмечают в КП "Киевский метрополитен", подобные действия опасны не только для нарушителя, но и для других пассажиров. Эскалатор в метро не является аттракционом, и нарушение правил может привести к серьезным травмам.
Пассажирам напоминают, что в метро:
- нужно держаться за поручень,
- не бежать и не садиться на эскалатор,
- внимательно следить за своими вещами,
- категорически запрещено садиться на балюстраду и спускаться по ней вниз.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киевском метрополитене начали тестирование новых информационных наклеек, которые должны повысить безопасность пассажиров. На платформе станции "Академгородок" появилась наклейка, предупреждающая об опасности перехода ограничительной линии. Это часть постоянной работы метрополитена по совершенствованию инфраструктуры и предупреждению несчастных случаев на путях.
Также мы писали, что 7 февраля на станциях "Осокорки" и "Золотые ворота" открыли вторые выходы для пассажиров. Вестибюль № 2 на станции "Осокорки" будет работать с 5:37 до 22:30, а на станции "Золотые ворота" выход № 2, ведущий на ул. Владимирскую, открыт с 5:37 до 22:30.
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