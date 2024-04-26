В Киеве срочно эвакуируют две больницы: одна из них детская

В Киеве сегодня, 26 апреля, срочно проходит эвакуация двух больниц, расположенных на улице Богатырской. Одна из которых детская.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
По данным администрации, эвакуацию начали из-за того, что в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные.
"Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы. Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы", - сообщили в КГГА.
Город обратился в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировал о мерах, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.
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