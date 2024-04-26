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В Киеве срочно эвакуируют две больницы: одна из них детская

Фото: в Киеве срочно эвакуируют две больницы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве сегодня, 26 апреля, срочно проходит эвакуация двух больниц, расположенных на улице Богатырской. Одна из которых детская.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

По данным администрации, эвакуацию начали из-за того, что в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные.

"Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы. Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы", - сообщили в КГГА.

Город обратился в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировал о мерах, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.

 

Провокации от РФ

Российские оккупанты постоянно придумывают все новые и новые фейки, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. В частности, среди последних была распространена ложная информация о якобы наступлении на Сумскую область.

Незадолго до этого оккупанты заявляли, что дамба в Харькове якобы заминирована.

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