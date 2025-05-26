В Киеве на территории детсада нашли мину времен Второй мировой войны (фото)

"На территории детского сада в Голосеевском районе столицы рабочие нашли минометную мину времен Второй мировой войны. Опасную находку изъяли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования и вывезли на полигон, чтобы обезвредить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения работ персонал и детей перевели в другой детский сад.

По информации ГСЧС, всего с начала года в Киеве обнаружили и изъяли 40 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Фото: в Киеве на территории детсада нашли мину времен Второй мировой войны (t.me/dsns_telegram)