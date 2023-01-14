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В Киеве и Запорожье прозвучали взрывы

Фото: в Киеве и Запорожье прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и Запорожье сегодня, 14 января, рано утром прозвучали взрывы. Воздушная тревога объявлена только в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственных корреспондентов и "Суспільне".

Несмотря на серию взрывов, в Киеве и области воздушную тревогу не объявляли. О причинах случившегося пока не сообщается.

Обновлено (6:20)

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал жителей города и области срочно пройти в укрытия и находиться в них до окончания воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты ночью 12 января нанесли ракетный удар по Запорожью. К счастью, жертв или раненых нет.

Также напомним, глава военной администрации Александр Старух проинформировал, что после ночного обстрела в Запорожье обнаружили обломок вражеской ракеты.

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