В Киеве и Запорожье прозвучали взрывы

Несмотря на серию взрывов, в Киеве и области воздушную тревогу не объявляли. О причинах случившегося пока не сообщается.

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Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал жителей города и области срочно пройти в укрытия и находиться в них до окончания воздушной тревоги.