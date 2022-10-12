В Киеве и центральных областях стабилизировали энергопитание

В Киеве и центральных областях Украины стабилизировали энергопитание. Есть большая вероятность того, что принудительных отключений света сегодня можно будет избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Чтобы миновать принудительные ограничения необходимо, чтобы уровень потребления в энергосистеме перестал расти.
Поэтому украинцев призывают подходить к потреблению электроэнергии бережливо - выключать лишние электроприборы утром и вечером, когда потребление электроэнергии самое большое. Это позволит снизить нагрузку на сети и облегчит работу возобновляющих их энергетиков.
Отмечается, что массированные обстрелы Украины повредили немало энергетического оборудования. Масштабы и сложность повреждений в разных регионах отличаются, поэтому где-то нужно больше времени на восстановление. Из-за этого графики аварийных ограничений остаются в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Напомним, дополнительное ограничение потребления электроэнергии может потребоваться на протяжении нескольких дней.
К тому же украинцев просили ограничить потребление электроэнергии утром и вечером, а также не пользоваться несколькими мощными приборами одновременно.
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