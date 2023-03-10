Фото: в Киеве и еще ряде областей объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 10 марта, вечером в Киеве и еще ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.