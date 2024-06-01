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В "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра отключения света

Украина, Суббота 01 июня 2024 19:11
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В "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра отключения света Фото: в Украину вернулись графики отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра украинцев снова ждут введения графиков отключения света, однако часы отключений несколько изменятся по сравнению с сегодняшними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 2 июня, с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей по всем регионам Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", - сообщили в компании.

В &quot;Укрэнерго&quot; рассказали, будут ли завтра отключения света

К тому же, в "Укрэнерго" заявили, что при превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функции жизнеобеспечения населения, не будут ограничиваться.

Отключение света в Украине

Напомним, последние несколько недель энергетики практически каждый день вводили графики отключений света в Украине. Причиной были последние российские атаки, сильно повредившие энергетические объекты страны.

Но с 28 мая ситуация изменилась - графики не применяли. Однако уже вчера в компании сообщили, что лето начнется с отключений света и уже сегодня, 1 июня, в Украине снова начались отключения.

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