В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В среду, 11 сентября, в Киеве и ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне применили баллистическое вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Как сообщили "Воздушные силы", предупреждения о ракетной опасности объявили в Киеве, северных и восточных областях. "Ракета на Полтавщину из Сумской области", - сообщили Воздушные силы. Следует отметить, что в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться к укрытиям. Где объявлена тревога