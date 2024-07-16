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Чрезвычайная жара еще будет удерживаться в Украине: прогноз погоды на завтра

Вторник 16 июля 2024 12:57
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Чрезвычайная жара еще будет удерживаться в Украине: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 17 июля, чрезвычайная жара будет удерживаться в Украине, однако с четверга ожидается снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.

По прогнозу синоптика, в Украине удержится чрезвычайная жара с температурой воздуха +34 +39, а местами +40 градусов и выше. Лишь в западных областях будет прохладнее, +30 +34 градуса.

Локальные грозовые дожди предполагаются в западных областях Украины, а вечером осадки вероятны на севере и в центральных областях, кроме Полтавской и Днепропетровской областей.

Погода в Киеве

В столице завтра будет очень жарко, +35 +37 градусов. Преимущественно сухо, однако вечером местами пройдет кратковременный дождь с грозой.18 июля в Киеве станет прохладнее - до +30 +32, а 19 июля +28 +30 градусов.

Погода в Украине 16 июля

По прогнозу синоптиков сегодня ожидается пик жары. Температура местами поднимется до +40 +42 градусов. Однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди и грозы.

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