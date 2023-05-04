В Киеве и части областей Украины воздушная тревога, работает ПВО: все подробности

Обновлено: 03:05

В Краматорске и Славянске Донецкой области раздалась серия взрывов ночью 4 мая. Как сообщает корреспондент РБК-Украина, прозвучало четыре взрыва.

Перед этим в Краматорске также слышали два взрыва примерно полтора часа назад, и в городе раздались сигналы воздушной тревоги.

Обновлено: 02:55

В Одессе прозвучали взрывы ночью, 4 мая. Первый раздался около 02:46, а через две минуты - второй, а после и третий.

В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.

Обновлено: 02:50

В Киеве ночью слышали серию взрывов. Жители столицы говорят о как минимум трех взрывах.

В Киевской ОВА информируют о работе ПВО в столице.

Обновлено: 02:20

В Запорожье прозвучала серия взрывов. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал население находиться в безопасных местах до завершения тревоги.

Обновлено: 02:10

"Киевская область - воздушная тревога!" - говорится в заявлении.

В Киевской городской военной администрации призывают граждан отправляться в укрытие.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" - информируют в КМВА в Telegram.

Во время сигнала жителям и гостям столицы и области рекомендуется не покидать укрытия, соблюдать по возможности правило "двух стен", а также не подходить к окнам.

Также была объявлена воздушная тревога и в:

Черниговской,

Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Запорожской,

Днепропетровской областях,

а также в некоторых районах Кировоградской области.

Тем временем в пабликах в сети пишут о движении неопознанных воздушных целей с северного направления на южное.

Обновлено: 01:50

В Краматорске Донецкой области этой ночью, 4 мая, также слышали два взрыва. Кроме того, в городе раздались сигналы воздушной тревоги.