В Киеве и области до конца суток будет удерживаться гололедица
В Киеве, а также области в ближайший час ожидается гололедица. Она будет удерживаться до конца текущих суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
"Синоптики предупреждают: на дорогах Киева и области в ближайший час с удержанием до конца суток 6 декабря - гололедица! И уровень опасности, желтый", - пишет ГСЧС и добавляет, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Советы для водителей и пешеходов на случай гололеда
Гололедица на дорогах создает серьезную опасность для всех участников движения. Вот несколько советов для водителей и пешеходов, которые помогут избежать травм и аварий:
Советы для водителей:
- уменьшайте скорость. При гололеде лучше двигаться медленнее, чем обычно, чтобы иметь больше времени на реакцию;
- соблюдайте дистанцию. Расстояние до впереди идущего автомобиля должно быть в несколько раз больше, чем в обычных условиях;
- избегайте резких маневров. Плавно тормозите, разгоняйтесь и выполняйте повороты, чтобы избежать заноса;
- используйте зимние шины. Шины с хорошим протектором обеспечивают лучшее сцепление с дорогой;
- проверяйте техническое состояние авто. Убедитесь, что исправны тормоза, работают фары и стеклоочистители.
Советы для пешеходов:
- носите обувь с нескользкой подошвой. Выбирайте обувь с рельефным протектором, чтобы избежать падений;
- проверяйте дорогу перед переходом. Убедитесь, что водители вас видят и имеют возможность вовремя остановиться;
- не спешите. Двигайтесь медленно, небольшими шагами, особенно на подъемах или спусках;
- будьте видимыми. Носите светоотражающие элементы, чтобы водители могли вас заметить;
- осторожно поднимайтесь или спускайтесь по лестнице. Держитесь за поручни и будьте осторожны на мокрых или скользких поверхностях
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