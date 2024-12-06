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В Киеве и области до конца суток будет удерживаться гололедица

Пятница 06 декабря 2024 10:22
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В Киеве и области до конца суток будет удерживаться гололедица Иллюстративное изображение: в ГСЧС предупредили об гололедице в Киеве и области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также области в ближайший час ожидается гололедица. Она будет удерживаться до конца текущих суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

"Синоптики предупреждают: на дорогах Киева и области в ближайший час с удержанием до конца суток 6 декабря - гололедица! И уровень опасности, желтый", - пишет ГСЧС и добавляет, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Советы для водителей и пешеходов на случай гололеда

Гололедица на дорогах создает серьезную опасность для всех участников движения. Вот несколько советов для водителей и пешеходов, которые помогут избежать травм и аварий:

Советы для водителей:

  • уменьшайте скорость. При гололеде лучше двигаться медленнее, чем обычно, чтобы иметь больше времени на реакцию;
  • соблюдайте дистанцию. Расстояние до впереди идущего автомобиля должно быть в несколько раз больше, чем в обычных условиях;
  • избегайте резких маневров. Плавно тормозите, разгоняйтесь и выполняйте повороты, чтобы избежать заноса;
  • используйте зимние шины. Шины с хорошим протектором обеспечивают лучшее сцепление с дорогой;
  • проверяйте техническое состояние авто. Убедитесь, что исправны тормоза, работают фары и стеклоочистители.

Советы для пешеходов:

  • носите обувь с нескользкой подошвой. Выбирайте обувь с рельефным протектором, чтобы избежать падений;
  • проверяйте дорогу перед переходом. Убедитесь, что водители вас видят и имеют возможность вовремя остановиться;
  • не спешите. Двигайтесь медленно, небольшими шагами, особенно на подъемах или спусках;
  • будьте видимыми. Носите светоотражающие элементы, чтобы водители могли вас заметить;
  • осторожно поднимайтесь или спускайтесь по лестнице. Держитесь за поручни и будьте осторожны на мокрых или скользких поверхностях

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