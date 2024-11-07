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В Киеве и ряде регионов объявили тревогу из-за "Шахедов"

Киев, Четверг 07 ноября 2024 21:51
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В Киеве и ряде регионов объявили тревогу из-за "Шахедов" Иллюстративное фото: в Киеве объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде областей сегодня, 7 ноября, вечером объявили воздушную тревогу. Россияне запустили "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram, КГВА в Telegram и Киевскую ОВА в Telegram.

По состоянию на 21:50 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Донецкой и Житомирской областях.

В Киеве и ряде регионов объявили тревогу из-за &quot;Шахедов&quot;Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

В частности, в Киевской городской военной администрации предупредили, что для Киева есть угроза беспилотников, а также призвали киевлян пройти в укрытия.

При этом Воздушные силы ВСУ отмечают, что дроны фиксируют:

  • в северо-восточной части Черниговской области, курс западный;
  • в северной части Киевской области, курс западный;
  • на границе Черниговской и Полтавской областей, курс южный;
  • в юго-западной части Полтавской области, курс южный;
  • в южной части Сумской области, курс южный.

Обновлено 22:01

Киевская областная военная администрация предупредила, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работают по дронам.

Также там призвали не проводить фото- и видеосъемку работы защитников.

Атака "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты в ночь на 7 ноября запустили по Украине 106 ударных беспилотников.

Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 74 вражеских беспилотника. Также еще 25 были локационно потеряны.

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