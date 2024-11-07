В Киеве и ряде регионов объявили тревогу из-за "Шахедов"
В Киеве и ряде областей сегодня, 7 ноября, вечером объявили воздушную тревогу. Россияне запустили "Шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram, КГВА в Telegram и Киевскую ОВА в Telegram.
По состоянию на 21:50 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Донецкой и Житомирской областях.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
В частности, в Киевской городской военной администрации предупредили, что для Киева есть угроза беспилотников, а также призвали киевлян пройти в укрытия.
При этом Воздушные силы ВСУ отмечают, что дроны фиксируют:
- в северо-восточной части Черниговской области, курс западный;
- в северной части Киевской области, курс западный;
- на границе Черниговской и Полтавской областей, курс южный;
- в юго-западной части Полтавской области, курс южный;
- в южной части Сумской области, курс южный.
Обновлено 22:01
Киевская областная военная администрация предупредила, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работают по дронам.
Также там призвали не проводить фото- и видеосъемку работы защитников.
Атака "Шахедов"
Напомним, российские оккупанты в ночь на 7 ноября запустили по Украине 106 ударных беспилотников.
Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 74 вражеских беспилотника. Также еще 25 были локационно потеряны.
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