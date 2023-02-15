В Киеве и ряде областей завтра не будут отключать свет

В ДТЭК отметили, что завтра отключения света не планируют применять в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. При этом в Одесской области из-за сетевых ограничений продолжат действовать стабилизационные отключения.

Также, по информации местных облэнерго, лимиты на потребление электроэнергии завтра не установили в:

Ивано-Франковской области;

Ровенской области;

Закарпатской области;

Хмельницкой области;

Черновицкой области;

Запорожской области;

Винницкой области;

Черниговской области;

Полтавской области.

Стоит заметить, что графики плановых отключений во всех вышеперечисленных регионах могут вернуть в случае перенапряжения системы или аварий.