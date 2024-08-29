В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света. Графики не действуют

"В Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой (частично) областях введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, предварительные графики отключений в указанных регионах временно не действуют.

Напомним, 26 августа Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Были атакованы объекты в 15 областях. После этого "Укрэнерго" вернуло графики плановых отключений света, но применяло в последние дни и аварийные.

На 29 августа "Укрэнерго" ввело три очереди отключений света из шести в большинстве областей, что означает отсутствие света примерно у половины потребителей одновременно.

"Укрэнерго" также сообщало о росте потребления электроэнергии из-за того, что в последние дни в Украине установилась жаркая погода.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил украинцев о тяжелой зиме. По его словам, "легкой прогулки не будет". При плюсовой температуре отключений света можно будет избежать. Если температура опустится до 10 градусов мороза, отключения неизбежны.