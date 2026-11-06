В Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения света

В настоящее время аварийные отключения действуют в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Там выключили пять очередей.

Это делают, чтобы не допустить понижения уровня напряжения в энергосистеме.

Особенно сложная ситуация в Киеве. Поэтому графики отключений в течение дня могут часто меняться.

Энергетики непрерывно работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к прогнозируемым графикам отключений.

Как сообщало РБК-Украина, в Житомире из-за значительных повреждений энергосистемы после ударов ввели режим экономии электроэнергии.

Горожане попросили ограничить потребление в пиковые часы, а электротранспорт в городе временно остановили.