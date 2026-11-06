В Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения света

Киев и еще четыре области живут по аварийным графикам отключений света. В столице ситуация самая сложная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
В настоящее время аварийные отключения действуют в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Там выключили пять очередей.
Это делают, чтобы не допустить понижения уровня напряжения в энергосистеме.
Особенно сложная ситуация в Киеве. Поэтому графики отключений в течение дня могут часто меняться.
Энергетики непрерывно работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к прогнозируемым графикам отключений.
Как сообщало РБК-Украина, в Житомире из-за значительных повреждений энергосистемы после ударов ввели режим экономии электроэнергии.
Горожане попросили ограничить потребление в пиковые часы, а электротранспорт в городе временно остановили.
Напомним, что с 6 ноября ГСЧС будет разворачивать мобильные пункты помощи там, где более суток без света остаются более 30 тысяч семей.
В каждой палатке будут генератор и тепловые пушки, а рядом будут дежурить экипажи полиции.