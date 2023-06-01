В Киеве и ряде областей утром снова объявлена воздушная тревога
В Киеве и ряде областей снова была объявлена воздушная тревога после ночной ракетной атаки на столицу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту воздушны тревог.
В этот раз сигналы об угрозе воздушных атак зазвучали массово в ряде регионов после семи часов утра. В настоящее время тревога объявлена в:
- Киеве и области,
Полтавской области
Запорожской области
Донецкой области
Харьковской области
Сумской области
Днепропетровской области
Данные о тревоге подтвердили в Киевской городской военной администрации.
"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь в укрытия!" - говорится в объявлении.
Отмена тревог
Позже, около 07:30, тревоги стали отменять во всех областях, кроме Киевской, однако уже через несколько минут и в столичном регионе тоже замолкла сирена.
РФ массированно атакует Украину
Отметим, что в ночь на 1 июня в Киеве, а также в ряде областей, была объявлена воздушная тревога. Как сообщили в Киевской областной военной администрации, враг для атаки использовал ракеты. В регионе работала ПВО, и в столице прозвучала серия взрывов, а местные власти сообщили о падении обломков в двух районах Киева.
Позже в КГВА сообщили, что РФ, вероятно, использовала для атаки крылатые и баллистические ракеты - все они были сбиты. В столице в результате вражеской ракетной атаки погибли 3 человека, среди них, по уточненной КГВА информации, 1 ребенок. Еще 10 человек были травмированы.
Отметим, что за май российские оккупанты почти 20 раз массированно обстреливали Украину, в основном это происходило ночью.
Чаще всего враг выпускал дроны-камикадзе по Киеву, однако силы ПВО сбивали большинство из них. Кроме того, в этом месяце россияне атаковали Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал", а также обстреливали из ОТРК "Искандер", выпуская как крылатые, так и баллистические ракеты.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия увеличила частоту атак, поскольку, вероятно, накопила ресурсы.
О том, почему россияне все чаще бьют по столице - читайте в материале РБК-Украина.
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