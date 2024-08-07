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В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

Фото: в Киеве и части Украины объявили тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины утром 7 августа. Военные предупредили об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога сначала была объявлена в восточных областях Украины. Сирены завыли в столице и Киевской области в 9:42.

Защитники предупреждают, что фиксируется угроза применения баллистики россиянами.

"Угроза применения баллистического вооружения из северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:45

 

Ночная атака России

В ночь на 7 августа Россия выпустила по Украине 30 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили все вражеские беспилотники.

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, ПВО работала в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.

Известно, что в Хмельницкой области из-за падения обломков уничтоженных "Шахедов" было повреждено предприятие, а именно резервуары для хранения и помещения цеха. Обошлось без пострадавших.

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