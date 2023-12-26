В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога утром 26 декабря. Есть угроза применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и карту воздушных тревог.
"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!", - сообщили в КМВА.
Карта воздушных тревог alerts.in.ua
Также в Воздушных силах предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения для севера, востока и центра страны.
Российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед" сегодня ночью, 26 декабря.
Военные РФ выпустили по Украине 19 беспилотников Shahed-136/131 из районов Балаклава - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 13 "Шахедов" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.
Также сегодня ночью тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе.
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