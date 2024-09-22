Удар по Харькову: повреждено 18 многоэтажек, два человека в очень тяжелом состоянии
Вчера вечером, 22 сентября, оккупанты атаковали Харьков КАБами. В результате обстрела были повреждены 18 многоэтажных жилых домов, два человека в очень тяжелом состоянии.
Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, один из домов получил очень серьезные повреждения. В частности, там произошло смещение конструктива здания.
Терехов отметил, что пока все еще проходят работы по устранению последствий обстрела. Однако в некоторые дома уже дали воду и свет.
"Коммунальные службы и волонтеры активно работают над устранением последствий обстрела. В частности, они закрывают оконные контуры. Проверяем коммуникации. Уже дали воду и свет в некоторые дома. Будем все восстанавливать", - сказал он.
Мэр добавил, что в результате атаки многие обратились к медикам за помощью. Известно, что двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.
Также Терехов сообщил, что тех людей, кто в этом нуждается, размещают в общежитиях. В частности, волонтеры предоставляют пострадавшим продуктовые наборы и вещи.
Кроме того, мэр Харькова отметил, что динамика обстрелов выросла. Поэтому он призвал людей не игнорировать сигналы воздушных тревог.
"Харьков страдает от вражеских атак и днем, и ночью. Поэтому обращаюсь к горожанам с просьбой не пренебрегать сигналами воздушных тревог", - сказал Терехов.
Отметим, что по последней информации председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара РФ по Харькову за медицинской помощью обратились 21 человек, которые пострадали. Из них трое детей.
Подробнее об атаке РФ на Харьков читайте в материале РБК-Украина.
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