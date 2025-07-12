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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Суббота 12 июля 2025 17:30
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина Фото: возле Киева зафиксирован вражеский беспилотник (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером 12 июля, в Киеве и ряде областей раздался звук воздушной тревоги. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице объявили в 17:24. Накануне военные информировали, что фиксировали вражеские беспилотники в Черниговской области, а затем они двигались курсом на Киевскую область.

"БпЛА севернее Киева, курс западный", - уточнили военные по состоянию на 17:26.

Где объявлена тревога

По состоянию на 17:30, карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Обстрелы Украины

Напомним, что в последнее время враг все чаще атакует Украину дронами и ракетами.

В частности, в ночь на 12 июля враг выпустил 623 средства воздушного нападения, среди которых были 339 ударных дронов типа "Шахед" и 26 крылатых ракет Х-101.

По состоянию на 10:00 стало известно, что силы ПВО сбили 344 воздушные цели врага: 319 "Шахедов" и 25 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, еще 258 дронов-имитаторов были подавлены или потеряны в результате действия РЭБ.

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