В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении в 00:08.

Параллельно в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что угроза баллистики с севера. После этого была зафиксирована скоростная цель на Харьков, а в самом месте раздалась серия взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:11 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Донецкой областях.