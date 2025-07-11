В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы "Шахедов"

В Киеве и ряде регионов Украины вечером 11 июля объявлена воздушная тревога. Российские войска запустили ударные дроны "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог.

"Может быть громко. Наши защитники работают над ликвидацией угрозы", - написал он в Telegram.

Это подтвердил и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, в Киеве слышны взрывы, работает ПВО.

Также об угрозе дронов предупреждают жителей Житомирской, Донецкой, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Сумской областей.

"Киев - угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО, во время тревоги находитесь в укрытиях!", - сообщили военные.

Обстрел Украины 11 июля

Напомним, в ночь на 11 июля Россия запустила по Украине 79 беспилотников. Дроны атаковали с трех направлений.

Силы ПВО сбили 44 дрона типа Shahed на севере, юге, востоке и в центре страны. Также 16 БПЛА - были локально потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Зафиксировано попадание 19 дронов в 8 локациях, а падение сбитых и обломков - на 3 локациях.

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