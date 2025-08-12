В Киеве и ряде областей повторно объявлена тревога из-за баллистики

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 22:35. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Предупреждается о ракете, которая движется в направлении Кременчуга.

В то же время, сейчас в ряде областей объявлена тревога и из-за угрозы ударных вражеских дронов типа "Шахед".

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

