Война в Украине

В Киеве и ряде областей повторно объявлена тревога из-за баллистики

Иллюстративное фото: в Киеве объявлена тревога 12 августа (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины во вторник, 12 августа, повторно был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 22:35. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Предупреждается о ракете, которая движется в направлении Кременчуга.

В то же время, сейчас в ряде областей объявлена тревога и из-за угрозы ударных вражеских дронов типа "Шахед".

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

 

Напомним, около 21:05 в столице и по областям также объявлялась тревога из-за угрозы российской балстики.

Напомним, что в ночь на 12 августа нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. По состоянию на 9:00 известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести. Еще 12 военных вернулось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

