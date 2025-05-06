В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 23:18.

В то же время информацию подтвердили в Воздушных силах ВСУ и сообщили, что зафиксирована скоростная цель через Сумскую область.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:25 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.