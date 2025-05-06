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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Вторник 06 мая 2025 23:25
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина Фото: людей призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 6 мая, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 23:18.

В то же время информацию подтвердили в Воздушных силах ВСУ и сообщили, что зафиксирована скоростная цель через Сумскую область.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:25 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

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