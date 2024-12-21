В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за скоростной цели с севера

Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей вечером субботы, 21 декабря. Предупреждают о скоростной цели в направлении столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Скоростная цель на Черниговщине в направлении Киевщины", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 17:57.

В Киеве объявили об отбое тревоги.

Стоит заметить, что в ряде северных и восточных областей тревога была объявлена ранее из-за угрозы российских ударных дронов типа "Шахед". Группы этих беспилотников двигались от границы Сумской области с Россией.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Ночная атака дронов

Напомним, что по данным Воздушных сил, в ночь на 21 декабря армия РФ выпустила по Украине 113 дронов и зенитную ракету С-400. Силы ПВО смогли уничтожить 57 дронов, еще 56 локально потеряны.

Противовоздушная оборона работала в 11 областях Украины, а именно в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.