В Киеве и ряде областей объявили повторные воздушные тревоги

Утром 21 сентября в Киеве и ряде областей Украины была объявлена повторная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В воздушных силах предупреждают о ракетной опасности: враждебные цели заходят из Черниговской в сторону Киевской области.

"Также угроза для Кировоградской и Черкасской областей", - добавили в ПС.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о возможном повторном ударе.

"Ракетная опасность! Оставайтесь в укрытиях!" - сказал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также призвал украинцев не игнорировать тревогу.

По состоянию на 7:40 карта тревог выглядит так:

Массированная атака 21 сентября

К утру 21 сентября россияне устроили массированный ракетный обстрел территории Украины. Под вражескими ударами оказались Киев, Харьков, Ровно, Черкассы и Хмельницкий.

В некоторых городах сообщалось о раненых и разрушениях. Детальнее о последствиях российской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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