В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Обстрелы Украины

Следует отметить, что в последнее время российские оккупанты снова начали обстреливать энергетику Украины. Россияне атакуют распределительные сети, а также уничтожают генерацию. Из-за вражеских атак "Центрэнерго" потеряло всю генерацию, поскольку были уничтожены Трипольская и Змиевская ТЭС.

Кроме того, под вражескими ударами постоянно находятся прифронтовые и приграничные регионы.

Также россияне почти ежедневно обстреливают Харьков. За прошедшие сутки армия РФ несколько раз атаковала город. Поздно вечером 23 мая захватчики снова ударили по Харькову, в результате чего были повреждены нежилые здания и дома.

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