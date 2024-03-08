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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: угроза баллистики

Украина, Пятница 08 марта 2024 22:07
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: угроза баллистики Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде украинских областей объявлена воздушная тревога. Возможны удары баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По состоянию на 22:00 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях, а также в Луганской области и Крыму.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: угроза баллистикиФото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом в Воздушных силах уточнили, что в областях, где объявили тревогу, есть угроза применения баллистического вооружения.

Обновлено 22:17

В Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской областях объявили отбой воздушной тревоги.

Воздушные силы уточнили, что угрозы баллистики уже нет.

Удары россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Украине. Для этого они используют ракеты и дроны-камикадзе. Их целями чаще всего становится гражданская инфраструктура.

Недавно россияне ударили баллистической ракетой по Одессе с территории Крыма. Это произошло во время того, как в городе находился президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

По словам Зеленского, ракета взорвалась в нескольких сотнях метров от него. Сирена сработать не успела.

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