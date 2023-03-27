RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза атаки дронов

Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 марта, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают пройти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 22:26

В Киевской ОВА сообщили, что в области сейчас работают системы ПВО.

"Обезопасьте себя и близких - не покидайте укрытий. Верим в наши силы обороны", - добавили в ведомстве.

Обновлено 22:21

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал жителей региона не игнорировать воздушную тревогу.

Обновлено 22:19

Жители Днепра услышали взрыв во время воздушной тревоги, сообщает "Суспільне Дніпро".

По состоянию на 22:11 воздушную тревогу уже объявили в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Не игнорируйте воздушную тревогу", - написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

При этом в Киевской ОВА предупредили украинцев, что есть угроза атаки дронов.

"Перейдите в укрытие и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину", - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня обстреляли Никопольский район при помощи беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакдрониВойна России против Украинывоздушная тревога