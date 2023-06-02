В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно

По состоянию на 22:55 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Запорожской областях.

Фото: карта тревог (скриншот)

В Киевской городской военной администрации призвали жителей столицы спускаться в укрытия.

При этом мониторинговые Telegram-каналы сообщают об угрозе пусков баллистических ракет.

Обстрелы Украины

Отметим, в мае россияне значительно усилили попытки атаковать Украину при помощи дронов и ракет. Также они стали чаще применять для ударов баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Последняя вражеская атака происходила сегодня, 2 июня, ночью. Украинские защитники уничтожили все 15 крылатых ракет и 21 дрон "Шахед". При этом в Киевской области из-за падения обломков есть раненые.