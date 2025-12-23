В Киеве и ряде областей объявлена тревога

Массированный обстрел Украины 23 декабря

В ночь на российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники и ракеты. По предварительным данным, враг использовал более 600 дронов и десятки ракет.

В Киеве обломки сбитого беспилотника упали в Святошинском районе, в результате чего пострадали по меньшей мере четыре человека. В то же время сообщается, что после ночного обстрела украинские атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации, возвращение к штатному режиму возможно после завершения восстановительных работ.

Кроме того, под удар попали теплоэлектростанции компании ДТЭК - обстрелы вызвали повреждения оборудования. По информации Минэнерго, по состоянию на утро почти полностью обесточенными остаются потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Частичные отключения электроэнергии зафиксированы также в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях, а также в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской. Аварийно-восстановительные работы начнут сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

О последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.