В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

В Украине объявлен масштабный сигнал воздушной тревоги утром субботы, 15 ноября. Россияне подняли в воздух МиГ-31К, а также существует угроза баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 09:42. Впоследствии сигнал распространился на остальные области.

Сначала Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с северо-востока. Однако уже через несколько минут уточнили, что россияне также подняли в воздух истребитель.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили воздушники.

Местным жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также украинцам запрещено фотографировать или снимать на видео работу сил противовоздушной обороны, чтобы не раскрывать их позиции и не помогать врагу.

Где объявлена тревога