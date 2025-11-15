В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина
В Украине объявлен масштабный сигнал воздушной тревоги утром субботы, 15 ноября. Россияне подняли в воздух МиГ-31К, а также существует угроза баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 09:42. Впоследствии сигнал распространился на остальные области.
Сначала Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с северо-востока. Однако уже через несколько минут уточнили, что россияне также подняли в воздух истребитель.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили воздушники.
Местным жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также украинцам запрещено фотографировать или снимать на видео работу сил противовоздушной обороны, чтобы не раскрывать их позиции и не помогать врагу.
Где объявлена тревога
Обстрелы прошлой ночью
Вечером в пятницу, 14 ноября, россияне атаковали аэробаллистическими ракетами "Кинжал" Хмельницкую область. Согласно данным Воздушных сил, российские оккупанты запускали аэробаллистические "Кинжалы" на Староконстантинов.
Российские войска в ночь на 15 ноября атаковали ударными дронами Днепр и область. Возникли пожары, повреждены предприятия и пострадал один человек.
Этой ночью россияне применили аэробаллистические ракеты "Кинжал" и более сотни дронов для обстрела Украины.