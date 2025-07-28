В Киеве и ряде областей объявлена тревога: россияне запустили баллистику
В Киеве и ряде регионов Украины в понедельник, 28 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в ряде областей Украины. А уже через несколько минут и в Киеве.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - написали Воздушные силы.
Также они сообщили о движении скоростной цели в направлении Черниговской области.
Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при наличии опасности немедленно идти в укрытие. При этом в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.
Атака на Украину
В ночь на 28 июля Россия осуществила одну из самых массовых атак дронами. В Киеве обломки повредили жилые дома, ранены 8 человек, среди них ребенок. В Кропивницком - попадание по филармонии и инфраструктуре. В Днепропетровской области ранены двое, в Одессе - удар по портовой инфраструктуре.
Подробнее об атаке этой ночью - читайте в материале РБК-Украина.
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