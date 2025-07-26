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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Суббота 26 июля 2025 12:14
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина Иллюстративное фото: в Украине объявлена тревога 26 июля (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве и ряде регионов Украины в субботу, 26 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 12:06. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях", - сообщили Воздушные силы.

Также в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Черниговщине.

В 12:11 сообщили военные о ракете в Киевскую область.

В КГГА отметили, что зафиксировано движение вражеских ракет. В регионе работают силы ПВО.

Власти города отмечают, что нельзя фотографировать и снимать работу защитников ПВО.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Уже в 12:13 тревога распространилась в Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях.

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Ночной обстрел

В ночь на 26 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, применив различные типы вооружения - от управляемых авиабомб до "Шахедов".

Больше всего пострадал Харьков, по которому враг совершил более 20 ударов. В результате повторной атаки по местам, куда уже прибыли спасатели, ранения получили пять человек, в том числе трое сотрудников ГСЧС.

Кроме того, Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направлением удара была Днепропетровская область.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.

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