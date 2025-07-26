В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина
В Киеве и ряде регионов Украины в субботу, 26 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 12:06. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях", - сообщили Воздушные силы.
Также в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Черниговщине.
В 12:11 сообщили военные о ракете в Киевскую область.
В КГГА отметили, что зафиксировано движение вражеских ракет. В регионе работают силы ПВО.
Власти города отмечают, что нельзя фотографировать и снимать работу защитников ПВО.
Где объявлена тревога
Уже в 12:13 тревога распространилась в Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях.
Ночной обстрел
В ночь на 26 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, применив различные типы вооружения - от управляемых авиабомб до "Шахедов".
Больше всего пострадал Харьков, по которому враг совершил более 20 ударов. В результате повторной атаки по местам, куда уже прибыли спасатели, ранения получили пять человек, в том числе трое сотрудников ГСЧС.
Кроме того, Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направлением удара была Днепропетровская область.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.
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