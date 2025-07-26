В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

В Киеве и ряде регионов Украины в субботу, 26 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 12:06. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях", - сообщили Воздушные силы.

Также в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Черниговщине.

В 12:11 сообщили военные о ракете в Киевскую область.

В КГГА отметили, что зафиксировано движение вражеских ракет. В регионе работают силы ПВО.

Власти города отмечают, что нельзя фотографировать и снимать работу защитников ПВО.

Где объявлена тревога

Уже в 12:13 тревога распространилась в Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях.