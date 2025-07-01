В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина
В Киеве и ряде регионов Украины во вторник, 1 июля, объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в восточных областях, но потом он распространился и на Киев.
"Угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы
Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.
Где объявлена тревога
Напомним, российская армия вечером понедельника, 30 июня, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".
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