В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

В Киеве и ряде регионов Украины во вторник, 1 июля, объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в восточных областях, но потом он распространился и на Киев.

"Угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога