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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Вторник 01 июля 2025 14:00
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога 1 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины во вторник, 1 июля, объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в восточных областях, но потом он распространился и на Киев.

"Угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Напомним, российская армия вечером понедельника, 30 июня, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".

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