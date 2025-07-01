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У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

Вівторок 01 липня 2025 14:00
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У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу 1 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України у вівторок, 1 липня, оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у східних областях, але потім він поширився і на Київ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області, в областях де оголошена повітряна тривога", - повідомили Повітряні сили

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

Нагадаємо, російська армія ввечері понеділка, 30 червня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

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