У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина
У Києві та низці регіонів України у вівторок, 1 липня, оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у східних областях, але потім він поширився і на Київ.
"Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області, в областях де оголошена повітряна тривога", - повідомили Повітряні сили
Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.
Де оголошено тривогу
Нагадаємо, російська армія ввечері понеділка, 30 червня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".
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