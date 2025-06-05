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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Четверг 05 июня 2025 17:57
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: воздушная тревога объявлена в Украине 5 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины в четверг, 5 июня, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в восточных областях, но потом он распространился и на Киев.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы

Также Воздушные силы предупредили о скоростной цели через Харьковскую область на Запорожье.

Обновлено в 18:15

В Киеве и центральных областях начали объявлять об отбое тревоги. Однако а востоке и юге она все еще продолжается.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Напомним, в ночь на 5 июня Россия нанесла по Украине очередной массированный удар. В результате атаки врага есть погибшие и раненые, среди жертв и пострадавших - дети.

Что известно о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
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