В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Первоначально сигнал тревоги был объявлен в северных и восточных областях. Около 22.00 тревогу также объявили в Киеве и центральных областях.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога", - говорится в сообщении.

Также в ряде областей объявлена тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Обновлено в 22:30.

В Киеве объявлено об отбое тревоги. Однако в ряде областей все еще продолжается опасность ударных вражеских дронов.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, сегодня в Киеве уже объявляли тревогу из-за угрозы враждебных беспилотников. Также в столице сообщалось о работе ПВО.

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