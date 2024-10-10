В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Сегодня, 10 октября, в Киеве, а также ряде областей объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 12:09 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Винницкой области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Донецкая область.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:11 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга и временно оккупированного Крыма.

Также через пару минут стало известно и о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией в Донецкой области.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ) регулярные обстрелы Украины стали привычной реальностью. Российские оккупанты применяют ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). В последнее время дроны запускаются практически каждую ночь. В качестве примера, в ночь на 10 октября, террористы применили:

2 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 управляемые авиационные ракеты Х-31П;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

3 зенитные управляемые ракеты С-300;

62 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Противовоздушная оборона (ПВО) смогла уничтожить 41 дрон. Еще 14 БпЛА были локационно потеряны