В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают об угрозе баллистики
Сегодня, 10 октября, в Киеве, а также ряде областей объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:09 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Винницкой области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Херсонской области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкая область.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:11 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга и временно оккупированного Крыма.
Также через пару минут стало известно и о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией в Донецкой области.
Обстрелы Украины
С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ) регулярные обстрелы Украины стали привычной реальностью. Российские оккупанты применяют ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). В последнее время дроны запускаются практически каждую ночь. В качестве примера, в ночь на 10 октября, террористы применили:
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 1 управляемые авиационные ракеты Х-31П;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 3 зенитные управляемые ракеты С-300;
- 62 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Противовоздушная оборона (ПВО) смогла уничтожить 41 дрон. Еще 14 БпЛА были локационно потеряны
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