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В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Четверг 10 октября 2024 12:18
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают об угрозе баллистики Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 10 октября, в Киеве, а также ряде областей объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:09 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Винницкой области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкая область.

В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:11 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга и временно оккупированного Крыма.

Также через пару минут стало известно и о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией в Донецкой области.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ) регулярные обстрелы Украины стали привычной реальностью. Российские оккупанты применяют ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). В последнее время дроны запускаются практически каждую ночь. В качестве примера, в ночь на 10 октября, террористы применили:

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 1 управляемые авиационные ракеты Х-31П;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 3 зенитные управляемые ракеты С-300;
  • 62 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Противовоздушная оборона (ПВО) смогла уничтожить 41 дрон. Еще 14 БпЛА были локационно потеряны

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Киев Российская Федерация Война в Украине Воздушная тревога
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