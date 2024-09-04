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Россия подняла в небо два борта Ту-22, - Воздушные силы ВСУ

Среда 04 сентября 2024 23:13
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Россия подняла в небо два борта Ту-22, - Воздушные силы ВСУ Фото: РФ подняла в небо два самолета Ту-22 (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 4 сентября, Россия подняла в небо два дальних бомбардировщика Ту-22. Они взлетели с аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Взлет 2 бортов Ту-22 с аэродрома "Оленья". Курс - южный. Следите за нашими сообщениями", - говорится в публикации в 23:05.

Отметим, что в настоящее время в небе над Украиной фиксируют вражеские беспилотники.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:10 воздушная тревога объявлена в восточно-северных и восточных областях. Кроме того, продолжается тревога в Крыму.

Россия подняла в небо два борта Ту-22, - Воздушные силы ВСУ

Атака РФ прошлой ночью

Напомним, что в ночь с 3 на 4 сентября страна-агрессор Россия в очередной раз осуществила атаку на Украину.

В частности, РФ запустила по Украине 29 дронов типа «Шахед» и осуществила пуск 13 ракет. Для атаки Россия поднимала в небо самолеты Ту-22М3, Ту-95МС и МиГ-31К.

Силам ПВО удалось сбить 29 воздушных целей противника, а именно 7 ракет и 22 БпЛА. Во время атаки по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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